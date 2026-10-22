Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Prognose angehoben
|
22.10.2026 13:07:00
Kühne + Nagel-Aktie mit Plus: Höhere Ziele für 2026
Kühne + Nagel hebt Jahresprognose erneut an
Im Ausblick wird das Unternehmen nun deutlich optimistischer. 2026 strebt der Konzern einen Ebit von 1,5 bis 1,6 Milliarden an, bisher hatte eine Bandbreite von 1,35 bis 1,55 Milliarden gegolten. Schon im Sommer hatte das Unternehmen seine Ziele erhöht.
Luftfracht profitiert vom KI-Boom
Gewachsen ist das Unternehmen im dritten Quartal erneut im Luftfrachtgeschäft. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 37 Prozent. Treiber war laut der Mitteilung die Nachfrage nach Logistiklösungen für Cloud-Infrastruktur und Halbleiter. Kühne + Nagel gilt als ein KI-Boom-Profiteur. Wenn hochkomplexe Teile für Datencenter zum Beispiel von Asien in die USA transportiert werden müssen, sind das lukrative Aufträge für Logistiker.
Seefracht kehrt zum Wachstum zurück
Starkes Wachstum gab es aber auch in der Seefracht, die zuletzt geschwächelt hatte. Hier nahm der Umsatz währungsbereinigt um 20 Prozent zu. Basis dafür war laut den Angaben ein Volumenzuwachs von 5 Prozent. Dies sei die Folge von Marktanteilsgewinnen auf den Handelsrouten aus Asien und dem Transatlantikgeschäft gewesen. Zusätzliche Impulse kamen laut Mitteilung aus dem weiteren Ausbau von Exportvolumen chinesischer Kunden.
Gewinn steigt deutlich stärker als Umsatz
Der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag erhöhte sich konzernweit um 13 Prozent auf 2,39 Milliarden Franken, wie es weiter hieß. Das Betriebsergebnis (Ebit) nahm um 53 Prozent auf 435 Millionen Franken zu und der Reingewinn um ebenfalls 53 Prozent auf 316 Millionen. Die Konversionsmarge (Verhältnis Ebit zu Rohertrag) erreichte 18,2 Prozent. Mit den Zahlen hat Kühne + Nagel die Erwartungen der Analysten übertroffen.
Die Aktie von Kühne+Nagel steigt an der SIX zeitweise 0,09 Prozent auf 230 CHF.
SCHINDELLEGI (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI nachmittags stärker (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|245,60
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.