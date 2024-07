Kuehne + Nagel International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kuehne + Nagel International ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuehne + Nagel International die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Kuehne + Nagel International einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuehne + Nagel International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at