Kühne stockt bei Lufthansa auf und soll AR-Sitz erhalten - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat laut einem Zeitungsbericht einen Teil der vom Bund am Dienstag verkauften Lufthansa-Aktien übernommen. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen aus Finanzkreisen. Wie viele Papiere er zugekauft hat, sei nicht bekannt. Zudem soll ein Vertreter Kühnes einen Sitz im Aufsichtsrat von Lufthansa bekommen, berichtet die Zeitung weiter. Ein Sprecher der Deutschen Lufthansa wollte dies am Mittwochvormittag auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Bei einem Treffen des Unternehmers mit Konzernchef Carsten Spohr, Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley sowie Karl Gernandt, Executive Chairman der Kühne Holding AG, sei vereinbart worden, spätestens zur Hauptversammlung im kommenden Jahr einen Platz für Gernandt freizumachen, so die Zeitung weiter.

Kühne hatte vor einigen Tagen erklärt, seinen Anteil von derzeit 15,01 Prozent an Lufthansa weiter aufstocken zu wollen. Er hatte dabei auf ein Treffen mit Spohr und Kley verwiesen. Der Bund hat sein Restpaket von 9,92 Prozent am Dienstag verkauft, nach Angaben der Finanzagentur an "internationale Investoren".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2022 04:08 ET (08:08 GMT)