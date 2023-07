Kühnert: Wut der Minderheit darf nicht Ohrwurm der Mehrheit werden

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht angesichts rechter Anfeindungen gegen zwei Lehrer an einer Brandenburger Schule die Grundfesten der Demokratie erschüttert. "Wir erreichen nun mancherorts den Kipppunkt, ab dem antidemokratische Positionen offen und selbstbewusst in den öffentlichen Raum getragen werden", sagte Kühnert der Mediengruppe Bayern (Mittwoch). "Es geht jetzt um die Deutungshoheit in unseren Nachbarschaften. Deshalb müssen die demokratischen Kräfte vor Ort - von denen ich überzeugt bin, dass sie immer noch klar in der Mehrheit sind - lauter werden."

Zwei Lehrkräfte hatten im April an ihrer Schule in Burg im Spreewald in einem Brandbrief tägliche rechtsextremistische Vorfälle öffentlich gemacht. Sie waren danach zunehmend Anfeindungen ausgesetzt und wurden auch in einem sozialen Netzwerk bedroht. Beide kündigten an, die Schule zu wechseln.

"Wer auf rechtsradikale Umtriebe aufmerksam macht, der ist kein Nestbeschmutzer, sondern hat umfassende Rückendeckung verdient", so Kühnert. Viel zu viele blieben "noch unsichtbar, ergreifen nicht Partei, beziehen nicht Stellung. Es ist zu leise in Deutschland", so Kühnert. Auf die AfD angesprochen sagte er: "Die Wut der Minderheit darf nicht zum Ohrwurm der Mehrheit werden." Die schweigende Mehrheit müsse ihr Schweigen beenden. "Deswegen: Rein in die demokratischen Parteien, Gewerkschaften und Vereine - Farbe bekennen!"/thn/DP/zb