Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.07.2026 07:37:03
Künftig kleinere Artikel: Amazon investiert Millionen Euro in Standort Pforzheim
Der Versandhändler Amazon investiert massiv in Baden-Württemberg. Künftig sollen auch Transportroboter eingesetzt werden. Was bedeutet das für die Angestellten?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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