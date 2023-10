Künftige IG-Metall-Chefin kündigt Kampf gegen AfD an

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die designierte IG-Metall-Chefin Christiane Benner will einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf den Kampf gegen die AfD legen. "Gerade wir als Gewerkschaft haben enorme Möglichkeiten, gegen den weiteren Aufstieg der AfD zu wirken", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). "Wir können den Rechten den Boden entziehen, wenn wir in den Betrieben mithilfe von Gewerkschaften und Betriebsräten Menschen Sicherheit vermitteln, etwa indem sie weiterqualifiziert werden und bei all den Veränderungen eine gute Perspektive für sich sehen."

Als erste Frau will sich die 55-Jährige am kommenden Montag (23. Oktober) zur Chefin von Deutschlands größter Gewerkschaft IG Metall wählen lassen. Sie erklärte weiter: "Wir können Menschen, auch wenn sie nach rechts abgedriftet sind, zurückgewinnen. Denn unsere Betriebe sind wichtige und funktionierende Orte der Demokratie. Immer vorausgesetzt, es gibt ein faires Miteinander von Arbeitgebern und Beschäftigten durch Betriebsräte. Denn Sicherheit ist das beste Mittel gegen Rechts."/and/DP/zb