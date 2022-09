Künftige Premierministerin Truss kommt bei Queen in Schottland an

BALMORAL (dpa-AFX) - Die künftige britische Premierministerin Liz Truss ist am Dienstag zu ihrer Ernennung bei Queen Elizabeth II. eingetroffen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die bisherige Außenministerin am königlichen Schloss Balmoral in Schottland ankam. In einer privaten Audienz sollte Truss von der Königin dann zur Nachfolgerin von Boris Johnson ernannt werden.

Zuvor hatte die Queen den bisherigen Regierungschef formal aus dem Amt entlassen. Die Königin hält sich traditionell von Mitte Juli bis Mitte September auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral auf. Dass sie die Politiker nicht im Buckingham-Palast in London empfängt, hat mit den Mobilitätsproblemen der 96 Jahre alten Monarchin zu tun. Queen Elizabeth II. ist seit 1952 auf dem Thron. Mit Truss hat sie inzwischen drei Premierministerinnen und zwölf Premierminister während ihrer Regentschaft gesehen./bvi/DP/jha