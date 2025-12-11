EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
|
11.12.2025 12:39:00
Künftiger CEO von EnBW mobility+: „Stammtischparolen lassen sich abräumen“
Roemheld, künftiger Chef von EnBW, will mit Vorurteilen bei der E-Mobilität aufräumen. Verschiedene Ladetarife seien weiterhin nötig, meint er.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu EnBW
|
13.11.25
|EnBW-Aktie gewinnt aber: Prognose trotz Gegenwind bestätigt (dpa-AFX)
|
13.11.25
|WDH: EnBW mit Gewinnrückgang - Investitionen auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
05.11.25
|EnBW senkt Preise für Strom und Gas (dpa-AFX)
|
13.10.25
|ROUNDUP: Neue Technik soll Vandalismus an Ladesäulen stoppen (dpa-AFX)
|
13.10.25
|Deutlicher Anstieg bei Kabeldiebstahl an Ladesäulen (dpa-AFX)
|
07.10.25
|Einzigartiger Wasserspeicher im Berg: EnBW-Aktie profitiert vom Projektstart (dpa-AFX)
|
03.09.25
|ROUNDUP/Strompaket im Kabinett: Spüren Verbraucher Entlastungen? (dpa-AFX)
|
01.09.25
|ROUNDUP/Individuelle Begleitung: Wie Unternehmen Nachwuchs stärken (dpa-AFX)
Analysen zu EnBW
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX freundlich -- Wall Street startet uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag kaum verändert, während der deutsche Leitindex leicht aufwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss unterschiedlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.