EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
|
11.12.2025 12:39:00
Künftiger EnBW-Chef zur E-Mobilität: „Stammtischparolen lassen sich abräumen“
Roemheld, künftiger Chef von EnBW, will mit Vorurteilen bei der E-Mobilität aufräumen. Verschiedene Ladetarife seien weiterhin nötig, meint er.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EnBWmehr Nachrichten
|
13.11.25
|EnBW-Aktie gewinnt aber: Prognose trotz Gegenwind bestätigt (dpa-AFX)
|
13.11.25
|WDH: EnBW mit Gewinnrückgang - Investitionen auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
05.11.25
|EnBW senkt Preise für Strom und Gas (dpa-AFX)
|
13.10.25
|ROUNDUP: Neue Technik soll Vandalismus an Ladesäulen stoppen (dpa-AFX)
|
13.10.25
|Deutlicher Anstieg bei Kabeldiebstahl an Ladesäulen (dpa-AFX)
|
07.10.25
|Einzigartiger Wasserspeicher im Berg: EnBW-Aktie profitiert vom Projektstart (dpa-AFX)
|
03.09.25
|ROUNDUP/Strompaket im Kabinett: Spüren Verbraucher Entlastungen? (dpa-AFX)
|
01.09.25
|ROUNDUP/Individuelle Begleitung: Wie Unternehmen Nachwuchs stärken (dpa-AFX)
Analysen zu EnBWmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EnBW
|65,60
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.