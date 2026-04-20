Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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21.04.2026 01:41:00
Künstliche Intelligenz: Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Firma Anthropic
Amazon und Anthropic vertiefen ihre Geschäftsbeziehungen: Schon jetzt steckt der Onlinehändler etwa fünf Milliarden Dollar in die KI-Firma. Die könnte in den kommenden zehn Jahren sehr viel Geld für Dienste von Amazon ausgeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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