Microsoft Aktie

Microsoft

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

14.11.2025 07:26:00

Künstliche Intelligenz: Amazon und Microsoft erwägen Einschränkung von Chip-Exporten nach China

In den USA wächst die Sorge, dass China mit Hilfe von Nvidia-Chips den Wettbewerb um die Vorherrschaft auf dem Markt für KI für sich entscheiden könnte. Microsoft und Amzon schlagen deshalb drastische Mittel vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
