Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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25.09.2026 19:35:00
Künstliche Intelligenz: Bill Gates warnt vor einer Milliarde Todesfällen durch KI
Immer mehr Menschen aus der Technologiebranche warnen vor den existenziellen Gefahren durch künstliche Intelligenz. Nun hat sich auch Microsoft-Mitgründer Bill Gates zu Wort gemeldet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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