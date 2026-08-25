Gomez Aktie
ISIN: US3817441013
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25.08.2026 20:16:00
Künstliche Intelligenz: Cohere-Chef Aidan Gomez sieht Deutschland als KI-Gewinner
Aidan Gomez ist einer der führenden KI-Köpfe weltweit. Bei der Kabinettsklausur in Neuhardenberg sollte er der versammelten Regierungsmannschaft die Welt der künstlichen Intelligenz erklären – und zeigte sich danach beeindruckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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