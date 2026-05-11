KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.05.2026 13:13:00
Künstliche Intelligenz: Jeder Dritte traut KI zu, den Chef zu ersetzen
Viele Beschäftigte blicken sorgenvoll auf die KI-Revolution. Jobs dürften sich über die Jahre verändern oder ganz wegfallen. Laut einer Umfrage sollten sich aber auch die Bosse einen Kopf machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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