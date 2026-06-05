KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.06.2026 07:02:00
Künstliche Intelligenz: Kanada setzt auf KI, um 250.000 neue Stellen zu schaffen
Mit einem groß angelegten Konjunkturprogramm möchte Kanada heimische KI-Firmen fördern. Premierminister Mark Carney hofft, dass so die Wirtschaftsleistung des Landes um knapp 200 Milliarden Dollar steigern wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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