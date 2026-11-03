KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.11.2026 13:13:00
Künstliche Intelligenz: KI-Chatbots können Rechte von Presseverlagen verletzen
Werden Presseartikel vervielfältigt oder öffentlich zugänglich gemacht von KI? Unter Umständen schon, heißt es im Schlussantrag zu einem Verfahren am EuGH. Die »berichtete Tatsache« sei jedoch nicht geschützt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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