KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.07.2026 09:47:00
Künstliche Intelligenz: KI von OpenAI hackte weiteres Unternehmen
Experten warnen seit langem, dass KI-Systeme eigenständig agieren und unkontrolliert Schaden anrichten können. Eine KI von OpenAI tat genau das. Wie nun bekannt wurde, sogar in einem zweiten Fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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