Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
06.03.2026 07:23:00
Künstliche Intelligenz: Netflix kauft KI-Firma von Ben Affleck
Streaminganbieter Netflix hat eine weitere Softwarefirma gekauft, die die Produktion mit KI unterstützen soll. Verkäufer Ben Affleck bleibt in beratender Funktion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
