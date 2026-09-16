Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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16.09.2026 12:03:00
Künstliche Intelligenz in Schulen: Wie Google, Amazon und Microsoft in Europas Klassenzimmer drängen
US-Techkonzerne drängen mit ihrer KI-Software in die Schulen und Universitäten. Gerät das Bildungssystem in eine gefährliche Abhängigkeit?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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