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17.08.2026 06:31:29
Kufu Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kufu Company hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 1,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,700 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,13 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kufu Company einen Umsatz von 3,06 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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