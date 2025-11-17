Kufu Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kufu Company hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Kufu Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 34,03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,07 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 4,17 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,03 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 39,260 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kufu Company 5,15 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kufu Company 14,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 15,54 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at