Kufu Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kufu Company hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,210 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,18 Milliarden JPY – ein Plus von 22,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kufu Company 3,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at