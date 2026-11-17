Kufu Company ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kufu Company die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kufu Company ein EPS von -34,030 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,17 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,65 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 11,09 JPY. Im letzten Jahr hatte Kufu Company einen Gewinn von -39,260 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 16,15 Milliarden JPY – ein Plus von 14,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kufu Company 14,11 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at