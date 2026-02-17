|
Kufu Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kufu Company hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 4,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kufu Company noch ein Gewinn pro Aktie von -1,320 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kufu Company im vergangenen Quartal 3,18 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kufu Company 3,45 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
