Kukdo Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kukdo Chemical präsentierte in der am 19.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 343,03 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 346,83 Milliarden KRW umgesetzt.

