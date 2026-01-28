28.01.2026 06:31:29

Kukdo Chemical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kukdo Chemical hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 338,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kukdo Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 636,89 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 373,26 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 326,48 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2651,36 KRW beziffert, während im Vorjahr 1029,13 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 395,56 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1 305,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

