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22.04.2026 06:31:29
Kukdo Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kukdo Chemical ließ sich am 20.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kukdo Chemical die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 160,78 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 662,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 319,11 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 413,93 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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