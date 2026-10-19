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19.10.2026 06:31:29
Kukdo Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kukdo Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -779,84 KRW. Ein Jahr zuvor waren 675,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kukdo Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 439,86 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 354,48 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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