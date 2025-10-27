Kukdo Chemical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kukdo Chemical hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 626,08 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -69,900 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kukdo Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 354,48 Milliarden KRW im Vergleich zu 340,12 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

