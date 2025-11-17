KUKDONG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KUKDONG präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -14,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 19,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31,83 Prozent auf 51,41 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 75,41 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at