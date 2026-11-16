KUKDONG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KUKDONG hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

KUKDONG hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 85,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 63,53 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 23,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at