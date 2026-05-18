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18.05.2026 06:31:29
KUKDONG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KUKDONG ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KUKDONG die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 77,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KUKDONG ein Ergebnis je Aktie von 4,00 KRW vermeldet.
Mit einem Umsatz von 56,71 Milliarden KRW, gegenüber 61,69 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,08 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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