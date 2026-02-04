KUKDONG verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KUKDONG gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 33,07 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 38,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,59 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,94 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 125,970 KRW. Im Vorjahr waren -58,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KUKDONG im vergangenen Geschäftsjahr 231,49 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KUKDONG 265,92 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at