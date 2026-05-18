KUKJE PHARMA IND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KUKJE PHARMA IND präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 102,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 43,98 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at