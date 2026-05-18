|
18.05.2026 06:31:29
KUKJE PHARMA IND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KUKJE PHARMA IND präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 102,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 43,98 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!