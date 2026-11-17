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17.11.2026 06:31:28
KUKJE PHARMA IND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
KUKJE PHARMA IND hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 94,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KUKJE PHARMA IND im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,92 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 45,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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