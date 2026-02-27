KUKJE PHARMA IND stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KUKJE PHARMA IND hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 36,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 35,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat KUKJE PHARMA IND im vergangenen Quartal 43,34 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KUKJE PHARMA IND 41,64 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 280,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 256,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 175,50 Milliarden KRW gegenüber 156,46 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at