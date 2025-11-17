|
17.11.2025 06:31:29
KUKJE PHARMA IND vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
KUKJE PHARMA IND lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 94,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 57,00 KRW je Aktie erzielt worden.
KUKJE PHARMA IND hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,63 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at

