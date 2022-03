Kuleba für mehr Sanktionen gegen Moskau und Waffen für die Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat nach eigenen Angaben in einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken mehr Sanktionen und Waffen gefordert. Er habe betont, dass die Ukraine sich nach Frieden sehne, schrieb Kuleba in der Nacht zu Dienstag auf Twitter. "Aber solange wir unter dem Angriff Russlands stehen, brauchen wir mehr Sanktionen (gegen Moskau) und Waffen." Blinken habe ihm beides zugesagt, man habe weitere Schritte abgestimmt. Zuvor hatte Kuleba nach eigenen Angaben bereits mit EU-Chefdiplomat Josep Borrell über die von Kiew angeprangerten russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine gesprochen. Außerdem soll es Gespräche Kulebas mit seinem italienischen Kollegen Luigi Di Maio sowie dem litauischen Außenminister Gabrielius Landsbergis gegeben haben./csp/DP/zb