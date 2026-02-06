Kulicke Soffa Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kulicke Soffa Industries hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 199,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at