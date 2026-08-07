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07.08.2026 06:31:29
Kulicke Soffa Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kulicke Soffa Industries hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 330,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 148,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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