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20.11.2026 06:31:28
Kulicke Soffa Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kulicke Soffa Industries lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 410,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 131,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kulicke Soffa Industries einen Umsatz von 177,6 Millionen USD eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 654,08 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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