Kulicke Soffa Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kulicke Soffa Industries hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kulicke Soffa Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -1,590 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 242,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kulicke Soffa Industries 162,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at