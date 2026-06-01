Kulkarni Power Tools stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kulkarni Power Tools hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,86 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,13 Prozent auf 500,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 396,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Kulkarni Power Tools hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 35,49 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 40,96 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,74 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Kulkarni Power Tools 1,66 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at