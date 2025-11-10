Kulkarni Power Tools veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kulkarni Power Tools ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kulkarni Power Tools die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 10,60 INR. Im letzten Jahr hatte Kulkarni Power Tools einen Gewinn von 11,63 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 438,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 401,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at