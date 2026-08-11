Kulkarni Power Tools veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kulkarni Power Tools hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 8,48 INR. Im letzten Jahr hatte Kulkarni Power Tools einen Gewinn von 9,03 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at