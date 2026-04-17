Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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17.04.2026 15:25:38
Kullmann bleibt Evonik-Chef - Rauch neuer Finanzvorstand
ESSEN (dpa-AFX) - Christian Kullmann bleibt an der Spitze des Chemiekonzerns Evonik. Der Aufsichtsrat entschied, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden bis 2030 verlängern zu wollen, wie das Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Kullmann führt Evonik seit 2017. In einer außerordentlichen Sitzung berief das Gremium zudem Michael Rauch zum neuen Finanzvorstand. Beide Entscheidungen seien einstimmig gefallen.
Mit Rauch hat Evonik einen Nachfolger für Maike Schuh gefunden, die Evonik Mitte September vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Seitdem führte Konzernchef Kullmann das Finanzressort kommissarisch. Rauch war unter anderem 16 Jahre in verschiedenen Position bei Henkel (Henkel vz) tätig. Zudem war er Finanzvorstand und später Konzernchef bei der Compugroup (CompuGroup Medical SECo) Medical./nas/stk
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