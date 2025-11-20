KULR Technology Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KULR Technology Group hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

KULR Technology Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 115,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at