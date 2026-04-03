KULR Technology Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KULR Technology Group hat am 31.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

KULR Technology Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,560 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KULR Technology Group im vergangenen Geschäftsjahr 16,17 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KULR Technology Group 10,74 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at