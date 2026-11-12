KULR Technology Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KULR Technology Group hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,170 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at