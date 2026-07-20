NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.07.2026 16:01:47
Kultjacke von Nvidia-CEO für fast eine Million Dollar versteigert
Die Experten von Sotheby’s schätzten den Wert auf 40'000 bis 60'000 Dollar. Die Fans überboten sich schliesslich, um die unterschriebene Lederjacke des Nvidia-Chefs Jensen Huangs zu ersteigern. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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